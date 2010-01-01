Пожарные в поминальные дни

«Усилят» режим работы

В поминальные дни в Молдове на усиленный режим работы перейдут пожарные и спасатели. Как сообщил представитель Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Олег Малашевский, 23-24 апреля пожарные и спасатели переместятся к кладбищам населенных пунктов, обеспечивая противопожарную безопасность.

Между Молдовой и Китаем наладится

Свободная торговля

Молдова и Китай 14-15 мая подпишут Меморандум о взаимопонимании в завершении технико-экономического обоснования (ТЭО) свободной торговли между странами. До настоящего времени Молдова располагает свободным режимом торговли с рынками в количестве 880 млн. человек. В настоящее время у РМ подписаны и действуют соглашения о режиме свободной торговли с Евросоюзом, СНГ, Турцией и странами Центрально-Европейского соглашения о свободной торговле (ЦЕФТА). В эту группу входят Македония. Албания, Сербия. Босния и Герцеговина, Черногория, а также Косово.

Антибиотики будут продавать

Только по рецепту

Министерство здравоохранения ужесточило правила назначения и продажи лекарств. Нововведения обязывают фармацевтов хранить рецепты с указанием проданного препарата в течении 30 дней. Таким образом, фармацевтическая инспекция сможет проверить, информируют ли аптекари своих клиентов о коммерческих наименованиях и ценах выписанных препаратов. По данным Всемирной организации здравоохранения, антибиотики составляют 10% продаваемых в Молдове лекарств.

В Молдове опять подорожало

Топливо

На период с 19 апреля по 2 мая 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 18,18 лея за литр, а дизельного топлива — 15,48 лея за литр. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подорожает в среднем на 69 банов за литр, или почти на 4%, а дизтопливо вырастет в цене в среднем на 64 бана за литр, или примерно на 4,3%.

Кишиневцам подарят радость чтения

«Дарите радость чтения» - девиз кампании, которая направлена на сбор книг для двух уличных библиотек в центре города. Ее инициаторами являются представители Республиканского центра для детей и молодежи «Artico» и Клуб волонтеров. Первая уличная библиотека появилась в городе три года назад. Желающих пожертвовать книги из личной библиотеки ждут в «Artico», где будет установлен специальный бокс для сбора книг. Кампания будет проходить в течение месяца.

На Рыбницком цементном заводе

Погиб рабочий

Обвал кровли в двухэтажном здании цеха переработки сырья на Рыбницком цементном комбинате (РЦК) привел к смерти одного рабочего и тяжелым травмам для другого. Обрушение крыши произошло на площади около 120 квадратных метров, вечером, когда в цеху уже почти никого не было. Одного рабочего удалось извлечь из-под завала живым, другого - нет. Работа предприятия приостановлена до восстановления цеха. Создана специальная комиссия по расследованию причин происшедшего и оказанию помощи пострадавшим.

Четырехлетний ребенок стал жертвой

ДТП

У села Негурень района Теленешть накануне в ДТП погиб четырехлетний мальчик. По предварительным данным полиции, его 26-летний отец, управляя автомобилем Volkswagen, заснул за рулем и его выбросило на ограждение дороги. От удара ребенок скончался на месте. Остальные четыре человека, находившиеся в салоне машины, доставлены в местную больницу.