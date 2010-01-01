В Кишиневе пройдет деловой форум

«Молдова-Монако»

В начале мая в Кишиневе впервые пройдет форум деловых людей Молдовы и Монако, организованный Организаций по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта (MIEPO) совместно с Ассоциацией деловых людей Молдовы (AOAM). Форум состоится в рамках визита в РМ представительной делегации во главе с Князем Монако Альбером II. Бизнесмены из Монако будет представлять компании банковско-финансовой сферы, бизнес-консалтинга, АПК, текстильной промышленности, IT-технологий. Молдавские компании могут зарегистрироваться для участия в форуме в MIEPO или AOAM до 28 апреля.

Счета за отопления в марте меньше,

Чем в феврале

Обогрев квадратного метра в марте в столице обошелся в 15,39, или на 3 лея 31 бан дешевле, чем в феврале. Почти половине потребителей тепла выставили к оплате суммы от 500 до 1000 леев. Меньше 500 леев насчитали 41 тысяче семей. 9800 потребителей получили счета на суммы от тысячи до полутора. 580 потребителей заплатят за отопление почти 2 тысячи леев, 102 семьи - более 2 тысяч.

Гагаузия пишет тотальный диктант

По родному языку

В Гагаузии 12 апреля впервые пройдет тотальный диктант по родному языку, победители которого получат премии по 1 тыс. леев. Акция приурочена к празднику родного языка «Ана дилимиз», отмечаемого в день рождения гагаузского и молдавского просветителя Михаила Чакира. Исполком автономии надеется, что диктант станет ежегодной традицией, направленной на популяризацию гагаузского языка и развитие грамотного письма среди жителей.

Moldsilva проведет

Опрыскивание лесов от вредителей

С 16 по 25 апреля будет проведено опрыскивание принадлежащих агентству лесных урочищ с помощью авиации. Согласно проведенным исследованиям, площади лесов пораженных насекомыми, составляют около 45,9 тыс. га, из которых почти половина нуждаются в мерах по защите. Для недопущения распространения вредителей, а также улучшения состояния насаждений необходимо провести работы по обеззараживанию на 6,2 тыс. га.

В Фонде энергоэффективности

Проведены обыски

Оперативники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) с утра во вторник совместно с офицерами Антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Фонде энергетической эффективности РМ, у ряда чиновников, примаров и экономических агентов. По данным источника в НЦБК, речь идет о нарушениях, допущенных в ходе тендеров, когда одним предприятиям оказывалось незаконное предпочтение.

Сборная Молдовы по женскому футболу

Вышла в ЧМ-2019

Национальная сборная Молдовы по женскому футболу (главный тренер Алина Стеценко), сыграв заключительный матч отборочного этапа чемпионата мира - 2019 с командой Израиля вничью - 0:0, заняла второе место в группе и сумела пробиться в следующий круг соревнования. Обе команды набрали одинаковое количество очков - по семь. Но, поскольку футболистки Израиля забили в ходе турнира девять безответных мячей, именно они заняли первое место в группе.

Пенсионерка погибла

При пожаре

В селе Салкуца района Кэушень при пожаре погибла 92-летняя пенсионерка. Женщина проживала одна. Ее дом не имел газового отопления и обогревался печкой. По предварительным данным, неисправность в ней и привела к гибели хозяйки.