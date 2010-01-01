Названо имя исполнителя

Теракта в Петербурге

«Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения», - сообщает Государственный Комитет национальной безопасности России. В понедельник в 14:30 в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.

Прощание с поэтом Евгением Евтушенко

Состоится в Переделкино

Отпевание поэта Евгения Евтушенко будет совершено в церкви подмосковного поселка Переделкино в следующий понедельник, 10 апреля. Гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, сообщает ТАСС. Евгений Евтушенко - известный поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер. Он скончался после долгой борьбы с раком в медицинском центре «Хиллкрест» американского штата Оклахома 1 апреля вечером по московскому времени.

Выпущены новые банкноты

Номиналом 50 евро из серии «Европа»

Новые банкноты номиналом 50 евро появились со вторника в банкоматах всех 19 стран-участниц зоны евро. В общей сложности были напечатаны 6,5 миллиона новых купюр. Старые 50-евровые банкноты продолжат свое хождение и будут выводиться из оборота по мере износа. Вводом в обращение новой купюры Европейский центробанк преследовал цель повысить степень защиты бумажных денег от подделывания.

В Гагаузии прошел митинг

В защиту прав автономии

В воскресенье, 2 апреля, в Гагаузской автономии вновь прошел митинг в защиту прав автономии. Его участники обсудили: увеличение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения, сдача в концессию залежей нефти и газа на юге Молдовы, отношения между Комратом и Кишиневом. В митинге, организованном движением «Народная Гагаузия», участвовали несколько сот человек. Они приняли Резолюцию в защиту полномочий автономии.

Пособие на погребение увеличится

Вдвое

Размер пособия на погребение застрахованного гражданина, пенсионера, безработного, а также члена семьи, находящихся на иждивении этих граждан, удвоится и составит 2200 леев. Соответствующие поправки в законодательстве одобрены в среду на заседании парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Изменения в законе направлены на поддержку социально-уязвимых слоев населения, которым не хватает денег на все ритуальные услуги.

В Молдове издан первый

Словарь языка жестов

Издание включает более 2000 знаков, структурированных по областям, упорядоченных в алфавитном порядке и дополненных фотографиями, а описание жестов дается на румынском, русском и английском языках. Словарь предназначен для людей с ограниченными возможностями слуха. Словарь был разработан Обществом глухих Молдовы в партнерстве с Альянсом INFONET, при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Футбольный клуб «Шериф»

Отметил 20-летний юбилей

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» отметил 20 лет со дня создания. За это время он стал самым титулованным клубом - 14-кратным чемпионом Молдовы, восьмикратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка Молдовы. Спортивный комплекс «Шериф» является одной из достопримечательностей Тирасполя. У него три арены, 15 тренировочных полей, плавательный бассейн, теннисный клуб и детская Академия футбола.