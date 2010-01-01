Президент решил посещать монастыри

Каждую неделю

Игорь Додон сообщил, что в воскресенье вместе с членами семьи принял участие в службе в женском монастыре Святой Преподобной Параскевы, расположенном в селе Хынку Ниспоренского района. «Призываю всех православных верующих совершать как можно больше хороших поступков, помогать нуждающимся и посещать церкви и монастыри, чтобы сохранять православные ценности, в особенности в период Великого поста», - написал Додон в facebook. В настоящее время в Молдове действует около 50 монастырей и 1350 храмов.

Заместитель главы МИДЕИ принял

Посла России в Молдове

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий принял посла Российской Федерации в Республике Молдова Фарита Мухаметшина. На встрече собеседники обсудили вопросы, касающиеся «текущего состояния и перспектив двусторонних молдавско-российских отношений». В сообщении ничего не говорится об обсуждении проблем, в том числе, связанных с недавней Нотой протеста Молдовы в адрес России.

В Комрате прошел митинг против добычи

Сланцевого газа

В среду утром в Комрате начался митинг протеста против добычи на юге Молдовы сланцевого газа. Митинг проходит перед зданием Исполнительного комитета, где назначены публичные слушания по этому вопросу. В слушаниях примут участие башкан Гагаузии, члены Исполкома, депутаты Народного собрания, а также министр окружающей среды Валериу Мунтяну, который от имени правительства Молдовы подписал концессионный договора на геологоразведку с американской компанией Frontera Resources.

Регистрация автомобилей с иностранными номерами

Продлится до 1 июля

Парламент продлил до 1 июля срок регистрации со скидкой в 70% в Молдове автомобилей с иностранными номерами, которые были ввезены на территорию страны до 1 ноября 2016 г. По данным министерства финансов, за время действия скидки было зарегистрировано более 14,4 тыс. автомобилей, из которых 1,5 тыс. - с приднестровскими номерами, что принесло в бюджет 339 млн. леев.

Лимит гарантирования депозитов

Увеличен с 6 до 20 тыс. леев

Лимит гарантирования депозитов физических лиц увеличен с 6 тыс. до 20 тыс. леев. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент. Согласно им, в случае банкротства или принудительной ликвидации банка, эта сумма будет выплачиваться каждому вкладчику, независимо от количества депозитов. Новый закон вступит в силу с 1 января 2018 г.

Молдавские музыканты выступили

В городах Германии

Молдавские музыканты выступили с концертами в трех городах Германии: Магдебурге, Эрфурте и Брауншвейге в рамках проекта «Музыкальный парад 2017». В команду исполнителей вошли 36 инструменталистов и танцоров, представляющих четыре коллектива республики. В музыкальном параде принимают участие оркестры Германии, ряда стран Европы и США.

КСТР проверит рекламу

На телеканалах

Координационный совет по телевидению и радио проведет мониторинг телеканалов на предмет соблюдения ими условий размещения рекламы. Мониторингу будут подвержены более 20 телеканалов, вещающих в Кишиневе. КСТР также выдал лицензии на ретрансляцию в течение последующего периода двум телестудиям: Rise-TV (в селе Сирець района Стрэшень и селе Костешть района Яловень) и ARTOBAGO (в селе Кортен района Тараклия).