НАРЭ снизило цены

На бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) понизило во вторник «потолок» розничных цен на бензин и дизтопливо - на 0,49 лея (2,8%) и 0,54 лея (3,5%) за литр, соответственно.Цены действительны по 4 апреля. Максимальная цена на бензин Premium-95 снизилась до 17,3 лея за литр, а на дизельное топливо - до 15,08 лея. Это самые низки цены с начала 2017 г.

Турне накануне «Евровидения»

Под патронажем президента

Группа SunStroke Project, которая будет представлять в этом году Молдову на конкурсе Евровидения в Киеве, совершит турне под патронажем президента. Об этом сообщил на своей странице в facebook президент Игорь Додон, который встретился во вторник с членами группы, выигравшей национальный отбор конкурса с песней Hey Mamma. Турне начнется в Тель-Авиве 5 апреля, продолжится в Амстердаме 8 апреля, Мадриде - 15 апреля и Москве - 21 апреля.

Молдавская сборная по регби проиграла

Команде Польши

Сборная Молдовы по регби проиграла команде Польши со счетом - 3:15 в рамках отборочного цикла чемпионата Европы сезона 2016-2017 гг. Три очка молдавской нашей сборной принес 19-летний Ион Константин, удачно выполнивший штрафной удар. После отлично проведенной стартовой встречи со сборной Украины (54:15),сборная Молдовы затем потерпела четыре подряд поражения (от сборных Голландии, Швейцарии, Португалии и Польши) и опустилась на предпоследнее, пятое место в турнирной таблице в своей группе.

Национальную школу бокса

Отремонтируют

Национальную школу бокса, расположенную в селе Гримэнкэуць Бричанского района, отремонтируют за счет средств Национального фонда регионального развития. В этом году для начала ремонтных работ школы будет выделено 3 млн. леев. Общий бюджет проекта составляет 6 млн. леев. В Национальной школе бокса из Гримэнкэуць учатся 150 учащихся.

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори

В Румынии

Роспотребнадзор предупредил граждан России, что по информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Национального института общественного здравоохранения, в Румынии продолжается вспышка кори. За год в стране заболело корью 3,4 тыс. человек, умерло17 детей, не привитых против этой инфекции. Основной причиной распространения кори называется низкий охват иммунизацией населения.

За сутки в республике произошло

40 пожаров

Пожарные в течение суток 40 раз выезжали на тушение сухой травы в районах Орхей, Анений Ной, Кэлэрашь, Хынчешть, Сорока и в муниципии Кишинев. Всего выгорело растительности на площади 127 гектаров. В селе Улму района Яловень местный житель, пытаясь сжечь траву на 15 га, уничтожил ее еще на 20 га. Схожая ситуация случилась и в селе Пэнэшешть района Стрэшень. Спасатели предупреждают население об опасности неконтролируемых поджогов и их последствий.

Полицейский погиб под колесами

Автомобиля

В Орхей накануне погиб полицейский, сбитый автомобилем Mercedes Sprinter. 40-летний сотрудник правоохранительных органов шел вечером вдоль дороги, когда на него был совершен наезд. Обстоятельства трагедии выясняются. У погибшего осталось трое детей.