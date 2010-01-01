Украина может заблокировать движение грузов

В Приднестровье

Если Приднестровье будет и далее протестовать по поводу появления постов молдавских пограничников в Одесской области, Украина заблокирует движение грузов в левобережье Днестра. Об этом написала в соцсетях бывший пресс-секретарь президента Петра Порошенко, депутат Верховной Рады Ирина Фриз. Она подчеркнула, что для Украины Приднестровье является составной частью Молдовы, поэтому на пунктах пересечения приднестровского участка украинско-молдавской границы должны находиться пограничники и таможенники РМ.

«Газпром» увеличит поставки газа

В Молдову

Российский «Газпром» поставил в 2016 г. Молдове (включая Приднестровье) около 2,955 млрд. куб. м. природного газа, что на 1% больше 2015 г. Таковы данные холдинга. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, Молдова (без учета Приднестровья) в 2016 г. закупила свыше 1,037 млрд. куб. м российского (+3%). В стоимостном выражении закупки газа уменьшились на 16,7% - до 4,031 млрд. леев за счет снижения закупочной цены.

Сельхозпроизводители обеспечены семенами

Почти на 100 %

Сельхозпроизводители обеспечены семенами для весенне-полевых работ на 97% из необходимых 35 тыс. т. По данным Нацагентства по продовольственной безопасности (ANSA), заготовлено свыше 34 тыс. т семян, из которых около 32,5 тыс. т (95%) уже испытаны в лабораторных условиях. По овощеводческим и бахчевым культурам снабжение составляет 86%, по зерновым - 94%, картофеля - 82%. В этом году площадь для весенних посевов составляет около 880 тыс. га.

Арест Вячеслава Платона

Остается в силе

Апелляционная палата Кишинева в понедельник оставила в силе решение суда Буюкань о продлении на 30 суток ареста предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в хищениях и отмывании финансовых средств в особо крупных размерах. Адвокат Виктор Плешка считает, что суд не аргументировал свой вердикт, и он является нарушением юридической практики, применяемой по таким делам Страсбургским судом.

Психолог предотвратил

Суицид подростка

В Орхей 15-летняя воспитанница местного детского дома угрожала во вторник утром спрыгнуть с крыши недостроенной 9-этажки. Полицию о намерении самоубийцы предупредила ее подруга, позвонив в инспекторат. Психолог смог убедить несовершеннолетнюю отказаться от ее намерения, но для того чтобы спустить ее вниз пришлось использовать специальный надувной матрас.

Пресечена контрабанда

Золотых монет

Гражданин Франции задержан в аэропорту Кишинева за попытку незаконного вывоза 36 золотых монет. Его действия квалифицированы, как контрабанда. В ручной клади 52-летнего француза нашли 34 монеты номиналом 20 швейцарских франков и две монеты номиналом в 10 швейцарских франков, отчеканенные с 1864 по 1949 гг. и относящиеся культурно-историческим ценностям. Общий вес нумизматической находки - 226 граммов. Француз задержан на 72 часа, а монеты переданы на экспертизу в Национальный музей истории Молдовы.

«Магазинные» воры

Задержаны полицией

Двое жителей Григориополя, совершившие за полгода в районах Молдовы не менее 16 краж из продуктовых магазинов, задержаны. Следствием установлено, что общий ущерб составил 250 тыс. леев. Оба задержанных ранее судимы в Приднестровье за сходные деяния.