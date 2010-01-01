Цены на бензин и дизтопливо

Немного снизились

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) понизило во вторник «потолок» розничных цен на бензин и дизтопливо - на 0,38 лея (2,1%) и 0,03 лея (0,2%) за литр, соответственно.Цены будут действительны до 21 марта. Согласно принятому решению, максимальная цена на бензин Premium-95 снизилась до 17,83 лея за литр, а на дизельное топливо - до 15,62 лея.

Союз журналистов Молдовы выгоняют

Из Дома печати

Союз журналистов Молдовы (СЖМ) должен освободить помещения, занимаемые им в Доме печати. Таково решение суда, к которому владельцы здания обратились из-за накопившихся долгов организации по арендной плате в 200 тыс. леев. Председатель Союза Валериу пообещал выполнить решение суда и покинуть здание, а также найти подходящий офис с более дешевой арендой. СЖМ располагался в Доме печати со времен советской власти, когда Союз был одной из самых влиятельных общественных организаций.

Пожарные сражаются

С весенними пожарами

С приходом весны, возобновились случаи возгорания растительности. В воскресенье пожарные потушили 37 очагов возгорания в разных районах Молдовы. Наиболее крупное - произошло в Теленештском районе, где огнем было охвачены 47 га сухой растительности на полях. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций предупреждает о недопустимости поджога сухой растительности и мусора.

Директор «МЖД» не согласен

С протестами

Директор госпредприятия «Молдавская железная дорога» Юрие Топалэ считает «политическим фарсом» внезапное намерение профсоюзов организовать в субботу, 11 марта, акцию протеста железнодорожников с требованием погашения задолженности по зарплате в 130 млн. леев. По его словам, задолженность равна 80 млн. леев, а не 130 млн., и образовалась она в прошлые годы. «Мы не располагаем средствами, не получаем денег от государства, а сами их зарабатываем. Как будем работать, так и будем получать», - сказал директор.

В Приднестровье заработал

Молдавский металлургический завод

Одно из крупнейших предприятий Приднестровья, Рыбницкий металлургический завод возобновил в пятницу после двухмесячного перерыва выплавку стали и производство проката. В марте их планируется выпустить 34 тыс. и 27 тыс. т соответственно. Всего же на этот год завод планирует выпустить порядка 600 тыс. т проката, что почти в пять раз больше, 2016 г. ПЯТЬ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ ПОСТРАДАЛИ В АВАРИИ В РУМЫНИИ

Пять граждан Молдовы пострадали

В аварии в Румынии

Пять граждан Молдовы, в том числе ребенок в возрасте шести месяцев пострадали в аварии, которая произошла во вторник утром в уезде Ботошань, в Румынии. Водитель молдавского автомобиля, который ехал в сторону Бакэу, не справился с управлением автомобиля и перевернулся на опасном повороте. Пять пострадавших были доставлены машинами скорой помощи в Уездную больницу скорой помощи Мавромати.

Смертельное ДТП в пригороде

Кишинева

Водитель автомобиля BMW погиб в пригороде Кишинева - Гратиешть в ДТП накануне вечером. 24-летний мужчина не справился с управлением, транспортное средство слетело с трассы и несколько раз перевернулось. Помимо водителя в салоне находилось трое молодых людей - его ровесников. Все пассажиры оказались пьяны и получили травмы.