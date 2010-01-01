В Молдове отметили 25-летие вооруженного конфликта

На Днестре

Премьер-министр Павел Филип принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в боевых действиях по защите независимости и территориальной целостности Молдовы. Он заверил ветеранов в дальнейшей поддержке со стороны государства, отметив, что лично держит под контролем выполнение Плана действий «Память. Честь. Уважение», утвержденного в апреле 2016 г. с целью улучшения социальной защиты ветеранов.

Президент будет принимать граждан

По понедельникам

Игорь Додон будет проводить прием граждан в последний понедельник каждого месяца, с 14.00 до 19.00. «Существенно выросло количество заявителей, которые обратились за помощью, и в последние два месяца было зарегистрировано 689 петиций, что составляет общее количество обращений граждан за прошлый год», - отметил Додон. Для того, чтобы попасть на прием к президенту, граждане должны обратиться в Отдел петиций и приема граждан при Администрации президента.

Евгений Дога отметил юбилей

В парламенте Молдовы

1 марта в парламенте отметили 80-летие композитора Евгения Доги под общим названием «Еуджен Дога - 80 вёсен». Были представлены: выставка фотографий, плакатов и книг из личной коллекции композитора и архивов Академии наук Молдовы. 1 марта произведения Е.Доги прозвучали в парламенте в исполнении учащихся из музыкальных школ столицы, хора Vocile primăverii, квартета Радио-Молдова. Программа завершилась выступлением самого именинника и наиста Василе Йову.

В молдавских селах пройдут

выборы

В семи населенных пунктах 14 мая состоятся выборы примаров или местных советов. Такое решение принял Центризбирком. Выборы пройдут в связи с отставкой примаров или не функциональностью местных советов в селе Мерены Новоаненского района, Первомайск (Кэушень), Ципала и Улму (Яловень), Твардица (Тараклия), Раковец (Сорока) и Хирова (Кэлэрашь).

Десять сел получат

Качественную воду

Десять сел Фэлештского и Сорокского районов будут обеспечены качественной питьевой водой после реализации проекта, предусматривающего прокладку 106,5 км водопровода, строительство 4-х насосных станций и 5-ти резервуаров для хранения воды. Общий бюджет проекта составит 66 млн. леев, из которых 29,9 млн. будут выделены Швейцарией в рамках программы Apasan. Строительство предполагается завершить в течение 36 месяцев.

Нетрезвый водитель

Задержан на взятке

В Комрате задержан автомобилист, пытавшийся дать взятку дорожному инспектору.. Эквивалент 10 тыс. леев водитель был готов уплатить полицейскому за то, чтобы тот не документировал факт управления транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в 200 тыс. леев.

В кишиневской фирме

Прошли обыски

Полиция провела обыски в двух офисах кишиневской фирмы, предоставляющей услуги электронных платежей. Как оказалось, более двух лет эта деятельность велась в отсутствии обязательной лицензии Нацбанка. У стражей порядка возникли подозрения, что предприниматели, осуществляя перечисления, укрывали часть прибыли от налогообложения. У них найдено 3500 евро, $1 тыс. и 4 тыс. леев, происхождение которых не подтверждается бухгалтерскими документами.