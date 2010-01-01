Додон подписал указ о назначении

Четырех судей

Президент Игорь Додон подписал указ о назначении четырех судей в Апелляционный суд Кишинева. Речь идет о Владиславе Клима, Алене Данилов, Александре Гафтон и Людмиле Урсу. В ходе встречи с назначенными судьями состоялась дискуссия о ситуации в судебной системе, о существующих пробелах и необходимости продвижения качественной реформы в данной области.

СИБ подвела итоги

За прошлый год

Служба информации и безопасности (СИБ) возбудила в 2016 г. 200 уголовных дел в сотрудничестве с другими правоохранительными ведомствами. Еще 121 уголовное дело расследовалось по линии непосредственно спецслужбы. За истекший период были составлены 911 материалов. Информационные и аналитические записки направлялись в 1332 случаях. Они касались случаев радикального экстремизма, борьбы с нелегальной миграцией, преступлений в банковской сфере и фактов киберпреступности.

В Одессе судят капитана

Возившего товары из Крыма

В одесский городской суд передано в суд дело против капитана судна Sky Moon (под морским флагом Танзании), ввозившего в Молдову и Турцию металлолом из Крыма. Военная прокуратура Украины считает, что гражданин Сирии, руководивший грузовым судном, незаконно побывал в 2016 г. восемь раз в портах Керчи, Феодосии и Севастополя. Помимо металлолома в Молдову доставлялись кальцинированная и техническая сода, семена льна. Отмечается, что капитан знал о запрете на заходы в «порты на временно оккупированной украинской территории».

В Тирасполе отметят 23 февраля

Военной выставкой

В Доме офицеров в Тирасполе проходит выставка военного обмундирования и техники. Она приурочена к 23 февраля - дню образования Красной Армии, который в России и Приднестровье отмечается как День защитника Отечества. Организатор экспозиции - Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.

Сельское хозяйство в Молдове

Поддержит США

23 февраля стартует пятилетний проект «Эффективное сельское хозяйство в Молдове (APM-АПМ)». Он продолжит усилия правительства США, направленные на развитие сельскохозяйственного сектора РМ. Финансирование проекта в размере $21 будет предоставлено Агентством США по Международному Развитию (USAID). В церемонии открытия проекта примет участие посол США в РМ Джеймс Петтит.

Ложный звонок о заложенной бомбе

Был сделан из тюрьмы

Неизвестный во вторник позвонил в Генеральную прокуратуру и заявил, что вход в здание заминирован. Тревога оказалась ложной. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что звонок сделан из пенитенциарного учреждения. Прокуратура Кишинева возбудила по данному факту уголовное дело. Преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 500 у. е., или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

«Молдавских» сов не впустили

В Россию

Гражданину Молдовы запретили ввоз в Россию четырех живых сов. Их обнаружили инспекторы «Россельхознадзор» по Брянской и Смоленской областям на станции «Суземка», когда проверяли груз пассажиров поезда «Кишинев-Москва». В картонном коробе нашлись птицы без сопроводительных и разрешительных документов. Их владелец будет оштрафован. По предварительной версии, он хотел продать сов в Москве.