Тудор Копач станет директором

НАРЭ

Глава Агентства публичной собственности (АПС) Тудор Копач выиграл конкурс на должность одного из пяти директоров Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Об этом сообщил глава комиссии по экономике, бюджету и финансам. Ранее Копач занимал должность генсека правительства и замминистра экономики.

МИДЕИ осудило запуск

Баллистической ракеты КНДР

МИДЕИ осудило запуск баллистической ракеты Корейской Народной Демократической Республикой 12 февраля. По мнению МИДЕИ, подобные действия нарушают сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 г. Молдова разделяет озабоченность международного сообщества действиями КНДР и настоятельно призывает власти Пхеньяна отказаться от ядерного оружия.

Налоговики искали нарушения

В День влюбленных

В день влюбленных налоговая инспекция (ГГНИ) провела проверку в торговых центрах Кишинева. Они зафиксировали 16 случаев нарушения налогового законодательства: невыдача кассового чека, отсутствие документов о происхождении товаров, установление препятствий при контроле и излишки денежных средств. Допустившим нарушения продавцам грозят штрафы от 5 тыс. до 7 тыс. леев. В день влюбленных, традиционно, в торговых центрах идет бойкая торговля, когда продавцы позволяют себе нарушать законодательство.

ODIP почтила память поэта

Григория Виеру

Унионисткая организация «Честь, достоинство и Родина» провела во вторник акцию по случаю 82-летия со дня рождения поэта Григоре Виеру. Молодежь пришла к бюсту поэта в парке Штефана чел Маре и возложили цветы, исполнили песни и прочитали стихи. Поэт Григоре Виеру родился 14 февраля 1935 г. в селе Перерыта Бричанского района. Погиб 19 января 2009 г. в результате ДТП на въезде в Кишинев.

Главным тренером «Дачии»

Стал Виорел Фрунзе

Футбольный клуб «Дачия» назначил главным тренером команды Виорела Фрунзе, в первой половине чемпионата занимавшего аналогичную должность в столичной «Академии». Это уже третий «коуч» команды в нынешнем сезоне. Ранее с «даками» работали Олег Беженарь и Игорь Клесов. После 17 туров сезона 2016-2017 гг. «Дачия» занимает четвертое место.

Поставщик полицейской академии

Задержан при даче взятки

Менеджер фирмы, занимавшейся поставками в Академию полиции им. Штефана Чел Маре продуктов, задержан при даче взятки полицейскому. По словам контролера, он обнаружил отсутствие санитарно-ветеринарного сертификата на партию мяса, поступившего в столовую учебного заведения. Предприниматель предложил стражу порядка 8 тыс. леев за сокрытие нарушения, но был задержан с поличным, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Главный архитектор Бричень

Задержан за вымогательство

Главный архитектор района Бричень задержан оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией за вымогательство 1400 евро. Архитектор требовал денег за разрешительные документы на строительство и проект дома одного из местных жителей. Первоначально архитектор взял 1200 евро, а потом потребовал еще 200 евро якобы «для ускорения выдачи». Последнюю сумму жалобщик передал под контролем правоохранителей. Чиновник задержан на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.