Игорь Додон против открытия

Офиса НАТО в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон высказался в штаб-квартире НАТО против открытия в Кишиневе Бюро по связям НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, состоявшейся в рамках его рабочего визита. Высказывая позицию НАТО по этому вопросу, Роуз Геттемюллер напомнила, что речь идет об открытии Бюро по связям НАТО, которое «не является военным офисом».

Проект реконструкции фасада примэрии

Обойдется в 1 млн.леев

Муниципальный проектный институт Chisinau-Proiect разработает проект по реконструкции фасада и крыши примэрии Кишинева. Институт стал победителем на проведенных публичных торгах. Для разработки проекта по реконструкции из муниципального бюджета будет выделено более 1 млн. леев. Проект будет разработан на протяжении 10 месяцев.

Бензин и дизтопливо

Снова подорожали

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило «потолок» розничных цен на бензин и дизтопливо - на 0,04 лея и на 0,13 лея за литр, соответственно. Цены будут действительны в ближайшие две недели - по 21 февраля. Согласно принятому решению, максимальная цена на бензин Premium-95 повысилась до 18,15 лея за литр, а на дизельное топливо - до 15,67 лея.

Молдавские математики станут лауреатами

Премии Сибирского

Лауреатами премии академика Константина Сибирского станут в этом году сразу два молдавских математика - доктор-хабилитат Виорел Бостан и доктор Мирча Петик. Церемония награждения состоится 10 февраля в Институте математики и информатики Академии наук Молдовы (АНМ). Премия означает не денежное поощрение, а вручение медали и диплома. Премия академика Константина Сибирского учреждена в 1999 г. по инициативе американского предпринимателя Валерия Сибирского - племянника академика.

Posta Moldovei выпустит

Новую серию марок

Posta Moldovei выпустит новую коллекцию марок «Гербы городов Молдовы». На первых порах будут выпущены марки с гербами Бричень, Резина, Сынжерей, Флорешть, Яловень и Леова. Тираж каждой марки составит миллион экземпляров. Гашение марок состоится в центральном представительстве Posta Moldovei 10 февраля. Стоимость марочного листа (всех марок) в первый день составит 30 леев.

В Молдову контрабандой

Ввезли цветы и носки

В Бэлць у местного предпринимателя мобильными экипажами Таможенной службы на складе обнаружено 4834 килограмм носков и более 4 тыс. цветов, не указанных в декларации на ввоз в страну. Как выяснилось, цветы ввезены под недостоверным документам. Носки же, произведенные в Германии, вообще были запрещены для ввоза в Молдову, но, вероятно, спрятаны среди другого товара, экспортированного из Европы в РМ. Бизнесмен занимался, в частности, доставкой в Бэлць значительных количеств товаров second-hand.

Невеста погибла в аварии

По пути в ЗАГС

В среду утром невеста погибла в аварии по пути в ЗАГС. Авария произошла на въезде в Кишиневе. Автомобиль, в котором ехали молодожены, занесло на скользкой дороге, в результате чего он столкнулся с мини-грузовиком марки «Мерседес». Вследствие столкновения невеста скончалась на месте, жених находится в шоковом состоянии, а водитель доставлен в больницу. Одной из причин трагедии является то, что автомобиль не был оснащен соответственно зимнему сезону.