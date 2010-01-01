Начинается весенне-летняя сессия

Парламента

Весенне-летняя сессия парламента стартовала в среду, 1 февраля. Депутаты вернулись с каникул, которые продолжались с 23 декабря. Дату первого пленарного заседания сессии предстоит определить Постоянному бюро. Дата его проведения также пока не известна. Председатель парламента Андриан Канду, по словам пресс-службы законодательного органа, намерен в ближайшие дни провести пресс-конференцию и обозначить на ней приоритеты сессии.

Молдова проводила Иона Унгуряну

В последний путь

Знаменитый актер, режиссер и государственный деятель скончался в субботу в больнице в Бухаресте от неизлечимой болезни. Ион Унгуряну был одним из основателей национально-освободительного движения в стране и депутатом первого парламента. В период 1990-1994 годов он был министром культуры. Во вторник артиста проводили в последний путь. Примэрия объявила о том, что предложит муниципальному совету назвать городскую улицу или учреждение именем покойного артиста Иона Унгуряну.

При президенте РМ появится совет

По науке и образованию

Совет по науке и образованию будет создан при администрации президента. Такое предложение он озвучил по итогам встречи с группой ученых, на которой обсуждалась ситуация в отечественной научной сфере и перспективы ее развития. Президент выразил «обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией в Академии наук Молдовы на уровне ее руководства». Он также выступил за сохранение статуса Национального совета по аккредитации и аттестации, который за 25 лет снискал авторитет в международном научном сообществе.

Молдоване смогут получить

Российские грин-карты

Депутаты Госдумы РФ предложили законопроект, который подразумевает выдавать гражданам СНГ и Балтии аналог американской «грин-карты» - специальные «Карты русского. Наличие данной карты позволит иностранцам иметь право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, скидки на проезд в России. Если законопроект будет одобрен, российские «грин-карты» начнут выдавать с 1 января 2018 года.

Журналистам предложили съездить в Брюссель

За свой счет

Президент Игорь Додон совершит с 6 по 8 февраля официальный визит в Брюссель во главе делегации. В рамках визита предусмотрен ряд встреч с руководством Еврокомиссии, Европейского Совета, НАТО. В отличие от московского визита, куда были приглашены лишь приближенные журналисты, на этот раз пресс-служба приглашает в делегацию представителей всех СМИ. Правда, расходы на поездку - за счет редакций.

Руководство НОН

Определит конкурс

Конкурс по отбору председателя и зампредседателя Национального органа по неподкупности (НОН) стартует на следующей неделе. Жюри состоит из всех членов Совета по неподкупности, которые составят вопросы для письменного экзамена и интервью. Требования к кандидатам, модель резюме и метод проведения конкурса будут доступны на сайте органа по неподкупности - cni.md.

Четверть миллиона евро

В дорожной сумке

Уроженец Молдовы задержан полицией Франции с 244 тыс. евро, спрятанными в его ручной клади. Автобус компании Eurolines был остановлен у города Реймс на трассе «Амстердам-Барселона». 30-летний молдаванин заявил, что перевозил деньги для покупки недвижимости в Испании. Однако, как сообщает французская пресса, он не смог объяснить их происхождение.