Президент РМ отправится

В Брюссель

Президент Игорь Додон совершит 6-7 февраля визит в Брюссель. Детали поездки стали предметом обсуждения на встрече президента с руководителем Делегации ЕС в РМ, дипломатом Пирккой Тапиола. По мнению Додона, Молдова должна выстраивать хорошие отношения с ЕС, поддерживая стратегическое партнерство с Россией, поскольку сотрудничество и с Западом и с Востоком - залог обеспечения интересов граждан РМ.

Жюри отобрало полуфиналистов

На конкурс «Евровидение-2017»

Жюри отобрало 14 мелодий и их исполнителей, которые продолжат борьбу за право представлять Молдову на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Всего заявки на участие в национальном отборе подали 40 претендентов, но лишь отобранные 14 кандидатов продолжат борьбу 24 февраля в полуфинале. В финал 25 февраля попадут только восемь конкурсантов: четверо - по итогам голосования жюри, и столько же - телеголосования зрителей.

Граждане с ограниченными возможностями

Попадут в электронную базу

Правительство планирует создать Автоматизированную систему данных граждан, которым присвоена группа инвалидности. Она будет создана в рамках реформы системы определения инвалидности. Проект разработан на основе исследования Программы развития ООН, с целью обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности инвалидов и недопущения необоснованного получения государственной помощи.

Бензин подорожал,

Дизтопливо подешевело

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило «потолок» розничных цен на бензин на 0,12 лея за литр и при этом снизило на дизтопливо - на 0,07 лея. Цены будут действительны в ближайшие две недели - по 7 февраля. Согласно принятому решению, максимальная цена на бензин Premium-95 повысилась до 18,11 лея за литр, а на дизельное топливо - снизилось до 15,54 лея.

Banca de Economii выставил на продажу

Центральный офис

Обанкротившийся Banca de Economii выставил на продажу свой центральный офис, находящийся в центре Кишинева по улице Колумна, 115. Стартовая цена здания, площадью 690 кв. м вместе с прилегающим участком, - 39,6 млн. леев. Аукцион назначен на 7 февраля. Всего в этот день выставлено на продажу более 20 объектов недвижимого имущества, принадлежащего банку на общую сумму в 166 млн. леев. Для участия в торгах, участникам предстоит выплатить 10% от стоимости лота, выставленного на продажу и общий взнос в размере 200 леев для физических лиц и 350 - для юридических.. Вырученные деньги пойдут на оплату задолженностей перед кредиторами.

В Приднестровье объявили

Карантин

В Тирасполе за прошлую неделю зарегистрировано около 1 500 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 26 - гриппом. Заместитель главврача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Валерий Онилов сообщил, что из-за этого закрыт детский сад и один класс в 10-ой школе . В связи с этим объявлен карантин в учебных учреждениях. С целью профилактики в общественном транспорте проводится санитарная обработка.

По следам преступления:

Уволен инспектор полиции

В Стрэшень во вторник уволен инспектор полиции, на участке которого было совершено убийство несовершеннолетней Кристины Пархоменко 30 ноября 2016 г. В результате служебного расследования наказан выговором глава отдела общественной безопасности инспектората полиции Стрэшень, а начальник инспектората понижен в звании.