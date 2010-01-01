Путин надеется на развитие связей

С Молдовой

Президент России Владимир Путин выразил надежду на развитие межгосударственных связей с Молдовой по всем направлениям. Об этом он заявил на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном, который находился с официальным визитом в Москве 17 января. Президент Молдовы также выразил надежду, что «с 2017 года у нас начинается новый этап и мы сможем восстановить стратегическое партнёрство по основным направлениям».

Работники образования и науки

Вышли на протесты

Учителя и ученые вышли во вторник на акцию протеста к правительству с требованием повышения зарплат. В акции протеста, организованной Федерацией профсоюзов работников образования и науки (FSES) приняли участие порядка 500 человек из Кишинева, Дрокии, Глодень, Леова. Но уже в среду FSES)приостановили акции протеста на время переговоров с правительством.

Ирина Влах созывает

Народное собрание

Башкан Гагаузии Ирина Влах подписала постановление о созыве учредительного заседания депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) VI созыва. Оно состоится 20 января в 14.00 часов. 29 декабря Апелляционной палатой Комрата признаны полномочия 33 депутатов НСГ из 35. Не избран депутат из округа в №10 (Вулкэнешть) ввиду систематической низкой явки электората. На участке №1 в Комрате результаты выборов от 4 декабря признаны Высшей судебной палатой РМ недействительными.

Турфирмы под прицелом НЦБК:

Расследование по делу о мошенничестве

Сотрудники Прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией провели во вторник обыски в некоторых туристических фирмах. Операция проводится в рамках расследования по делу о неуплате налогов и мошенничестве. Причинённый ущерб государству оценивается в 3 млн. леев. Установлено, что туроператоры продавали билеты через оффшорные компании по двойной цене, а разницу использовали в личных целях. Виновным грозит до шести лет тюрьмы.

Шору продлили арест

На 30 суток

Суд Буюкань продлил во вторник еще на 30 суток домашний арест для предпринимателя Илана Шора, обвиняемого в финансовых махинациях. Адвокат Денис Уланов считает решение «необоснованным с правовой точки зрения». По его словам, «аргументы обвинения с 22 сентября 2016 г. не меняются, что противоречит международной практике». Следующее заседание суда по существу предъявленных обвинений состоится 23 января.

Раду Албот завершил участие в турнире

Australian Open - 2017

Лучший молдавский теннисист Раду Албот выбыл из дальнейшего участия в турнире Australian Open - 2017. Уже в первом матче первого круга, состоявшего из четырех сетов (4:6, 6:7, 7:5, 6:7), он уступил аргентинцу Карлосу Берлоку (90 ракетке мира). В турнире участвуют 128 теннисистов. Перед его началом Албот занимал в мировом теннисном табеле о рангах 96 строчку.

Пять мобильных телефонов

Стали добычей грабителей

Минувшей ночью неизвестные разбили витрину и украли пять мобильных телефонов, общей стоимостью 30 тысяч леев. Кража произошла около трех часов ночи в столичном микрорайоне Буюканы. Сработала сигнализация, однако сотрудникам охранного агентства задержать воров не удалось.