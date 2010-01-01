НАРЭ начало новый год с повышения

Цен на бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило «потолок» розничных цен на бензин на 3,6% и на дизтопливо на 2,9%. Цены будут действительны в ближайшие две недели - по 24 января. Согласно принятому решению, максимальная цена на бензин Premium-95 повысилась с 17,36 до 17,99 лея за литр, а на дизельное топливо - с 15,17 до 15,61 лея. Это самые высокие значения с 2015 г.

В Молдове очистили от снега

Все дороги национального значения

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры утверждает, что все дороги национального и местного значения в Молдове очищены от снега. Сотрудники Государственной администрации автомобильных дорог работали и минувшей ночью в режиме нон-стоп. Всего было задействовано 118 единиц спецтехники, 307 рабочих и использовано 730,3 т противогололедного материала.

23 учебных заведения в Молдове

Закрыты из-за морозов

В районе Кагул деятельность приостановили 1 школа и 2 детских сада, в районе Кантемир - 5 школ. Всего в этих двух районах на учебу не пошли более 1 тыс. детей. В Леова не работают 9 детских садов, в результате чего 273 ребенка не посетили дошкольные учебные заведения, в Окнице деятельность приостановили 6 детских садов, дома остались 263 ребенка. Кроме этого, из-за снегопада школьные автобусы не смогли перевезти 528 детей в школы из 10 населенных пунктов. В 23 районах страны, а также в Кишиневе и Бельцах учебные заведения работают в обычном режиме.

Приднестровский центробанк выпустил

Альбом памятных монет

Приднестровский республиканский банк выпустил альбом с комплектом памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 1 рубль серии «Знаки зодиака». В него вошли 13 монет из стали с никелевым покрытием. Их диаметр - 22 мм, масса - 4,65 г, тираж - 50 тыс. штук. Каким тиражом выпущен альбом - не сообщается.

Полицейские задержаны

За вымогательство

Два сотрудника инспектората патрулирования района Шолдэнешть задержаны за вымогательство 2,5 тыс. леев. Эту сумму они требовали у местного жителя, пойманного нетрезвым за рулем. Водитель обратился за помощью к оперативникам Национального центра по борьбе с коррупцией и прокурорам. Деньги были переданы вымогателям под контролем правоохранителей. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 160 тыс. леев.

Уроженец Приднестровья задержан

По подозрению в наемничестве

Уроженец Приднестровья задержан правоохранительными органами Молдовы по подозрению в участии в боевых действиях на стороне вооруженных формирований на востоке Украины. 32-летний мужчина признал свою вину полностью, сообщив даты и условия своей службы в формированиях самопровозглашенной Донецкой республики. Наемник задержан на 30 суток. Ему угрожает лишение свободы сроком до семи лет.

Сельчанин пострадал от взрыва

Газового баллона

Житель села Крихана Веке района Кахул едва не погиб, пытаясь разморозить с помощью подручных средств замерзший баллон с пропан-бутановой смесью. Произошел взрыв, от которого 40-летний сельчанин получил множественные ожоги в области лица и на руках. При этом он еще легко отделался, поскольку в результате взрыва в доме выбило стекла, а также была разрушена одна из стен.