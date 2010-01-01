Инаугурация Вадима Красносельского

Пройдет 27 декабря

Инаугурации избранного президента Приднестровья пройдет 27 декабря в Тираспольском театре драмы и комедии. На президентских выборах 11 декабря уверенную победу среди шести кандидатов одержал Вадим Красносельский, за которого проголосовали 62,3% избирателей, принявших участие в голосовании. За его главного соперника Евгения Шевчука - 27,38%. В голосовании приняло 60,1% граждан непризнанной ПМР с правом голоса (252 659 человек).

ЖД Молдовы удвоит скидки

Для групп пассажиров

Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» с 1 января 2017 г. удваивает скидки на билеты для групп пассажиров. Так, для групп из 10-22 пассажиров поездка на поезде обойдется в любом направлении на 20% дешевле от полной стоимости. Группы, выключающие свыше 25 пассажиров, могут рассчитывать на скидку в 30%.

Цены на топливо достигли

Рекордного уровня

НАРЭ установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо, которые начали действовать с 14 по 27 декабря. Так, со среды бензин марки A-95 подорожал с 16,3 лея до 16,97 лея. Цена на дизельное топливо увеличилась с 14,21 лея до 14,91 лея. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подорожает в среднем на 67 бань за литр, а дизтопливо – на 70 бань за литр.

Рождественская благотворительная ярмарка

Поможет нуждающимся

Международный клуб женщин Молдовы собрал на 20-й рождественской благотворительной ярмарке $35 тыс. В ярмарке участвовало 26 посольств и представители международных организаций, представившие сувениры и блюда своей страны. Собранные на ярмарке деньги будут перечислены ряду неправительственных организаций для нуждающихся.

Молдавские военные участвуют

Международных учениях

Взвод вооруженных сил Молдовы принимает участие в международных многонациональных учениях Platinum Lion 17-1, которые проходят с 11 по 22 декабря в Болгарии на территории полигона Ново Село. По словам командира подразделения, майора Игоря Ливицки, это 29 пехотинцев и три офицера главного штаба Национальной армии. В учениях принимают подразделения еще из семи стран балканского региона. Цель учений - повышение уровня взаимодействия воинских контингентов разных государств.

«Рекламная акция» наркотиков

Привела к аресту

17-летний молодой человек был арестован столичной полицией после того, как выложил в интернете ролик, в котором предложил всем, кто его видит «подтягиваться и оттянуться». Он раскурил перед веб-камерой сигарету с марихуаной. Адрес квартиры, из которой шла трансляция, был идентифицирован стражами порядка. После внезапного обыска в арендуемом жилье были найдены 20 пакетов с марихуаной и психотропные вещества.

Контрабандные сигареты

Обнаружили пограничники

В доме 27-летнего жителя села Кунича района Флорешть пограничники и прокуроры обнаружили 17 490 пачек сигарет Ashima. Найдены 17 пустых коробов от этой же марки сигарет. Следствие считает, что они были переправлены из приднестровского города Каменка и предназначались для дальнейшей транспортировки в Румынию. По предварительным данным, в преступное сообщество, специализировавшееся на контрабанде табачных изделий, входили, как жители непризнанной ПМР, так и Молдовы.