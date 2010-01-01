Правительство продлило патенты

На два года

Правительство утвердило законопроект, позволяющий торговать на основе патента еще два года. Правда, патентообладатели смогут торговать только на территории рынков, а стоимость патента вырастет в полтора раза. Для вступления в силу законопроект должен одобрить парламент. В Молдове около 19 тыс. патентообладателей, из которых 60% работают в торговле.

«Волшебный вернисаж» выберет

«Кавалера вина»

Очередной, XI-ый вернисаж вина пройдет 15 декабря во Дворце Республики. «Волшебный вернисаж» организован Национальным бюро винограда и вина, а также Ассоциацией производителей и экспортеров вин. Здесь можно будет отведать лучшие вина, представленные 35 производителями под единым брендом «Вино Молдовы» и проголосовать за понравившиеся. Победителей голосования ждут награды. Кроме того, звание «Кавалер Вернисажа Вина» будет присвоено одному из профессионалов за значительный вклад в развитие винодельческого сектора. Билеты на вернисаж стоят 250 леев.

Молдавским таможенникам

Повысят зарплату вдвое

В следующем году сотрудники Таможенной службы будут получать вдвое больше. Повышение заработной платы предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2017 год. Выделение дополнительных денежных средств связано с просьбой руководства Таможенной службы. Эта инициатива призвана обеспечить эффективное администрирование поступлений в государственный бюджет и снижение коррупционных рисков.

Подозреваемый в убийстве Кристины Пархоменко

Задержан в Румынии

Четвертый подозреваемый в убийстве14-летней девушки в Страшенах молодой человек был пойман на границе Румынии и Венгрии. По данным следствия, 17-летний парень является соучастником жестокого убийства, ранее он объявлен в международный розыск. Кристину Пархоменко 30 ноября нашли мертвой в заброшенном доме.

Все задержанные останутся

Под арестом

По решению Апелляционной палаты (АП) Кишинева все 17 государственных госслужащих и бизнесменов, задержанных по делу о поставках в детсады столицы испорченных продуктов, останутся под арестом. 14 из них помещены в тюрьму №13, а трое - под домашний арест.

Сотрудник столичной претуры

Торговал героином

Главный специалист претуры столичного сектора Чентру торговал героином прямо на рабочем месте. В его кабинете при обыске найдены шприцы, фольга с остатками наркотика, приспособления для изготовления дозы. Злоумышленник арестован на 30 суток. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД также сообщили, что ранее государственный служащий был судим за продажу наркотиков.

Вооруженные чеченцы в Париже

Ограбили «молдавский» автобус

В Париже задержаны четверо чеченцев, ограбивших пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Молдову. Преступление совершенно ими с применением оружия. Арестованным от 26 до 35 лет. Их задержание стало возможным после взаимодействия Бригады по расследованию случаев бандитизма полиции Парижа, Европола и генерального инспектората полиции РМ. Сотрудники последнего просят всех граждан пострадавших от схожих нападений обращаться с заявлениями по телефону +373 (0) 78090902.