Питомники предлагают для продажи

48 тыс. елок и сосен

Питомники агентства лесного хозяйства Moldsilva предложат в этом году к новогодним праздникам 48 тыс. елей и сосен - на 15 тыс. больше прошлогоднего. Высота деревьев будет варьироваться от одного до шести метров, а цены сохранятся на уровне 2015 г. В преддверии праздников Экологическая инспекция и правоохранительные органы усилят контроль, чтобы не допускать несанкционированной вырубки деревьев. Нарушителям грозит до 2,5 тыс. леев штрафа - для физических лиц и до 25 тыс. - для юридических.

В онкологическом институте Молдовы

Новый директор

Новым директором Онкологического института стала Лариса Катринич. Она победила в конкурсе, организованном Минздравом. Лариса Катринич окончила Государственный университет медицины и фармацевтики им. Тестемициану, а также факультет Экономики и менеджмента в Академии государственного управления при президенте Молдовы. У нее 10-летний опыт работы в качестве семейного врача. В 2008 - 2009 г. была министром здравоохранения.

НАРЭ повысило цены

На бензин и дизтопливо

Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало сегодня новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо, которые будут действовать в ближайшие две недели — с 30 ноября по 13 декабря 2016 года. Предельная цена на бензин Аи-95 повысилась на 32 бана — до 16,30 леев за литр, а на дизтопливо выросла на 35 банов — до 14,21 леев за литр.

Приднестровские гастроли:

Кобзон и Валерия получили награды ПМР

Четырехдневное гастрольное турне по Приднестровью народного артиста СССР и ПМР Иосифа Кобзона и народной певицы России Аллы Перфиловой (Валерии) завершились не только громкими овациями зрителей. Указом тираспольского лидера Евгения Шевчука Кобзону присужден Орден Дружбы, а Валерии - почетное звание «Народный артист ПМР» с вручением удостоверения и нагрудного знака «Заслуженный работник ПМР». Концерты прошли в преддверии президентских выборов в Приднестровье.

Moldindconbank предлагает

Дешевые кредиты

Одно из ведущих финансовых учреждений Молдовы и наиболее крупных банков Молдовы - Moldindconbank предлагает кредиты по сниженным ставкам - от 9,5% годовых. Акция действует для всех желающих, которые с 11 ноября 2016 по 20 февраля 2017, воспользуются одним из кредитов для личных целей или ипотечным кредитом, сроком до 240 месяцев.

Центр информирования и документирования ООН

Открылся в Национальной библиотеке

Открытие состоялось в рамках Форума менеджеров национальной системы библиотек под лозунгом «Участие библиотек в продвижении и осуществлении глобальных целей 2030». Директор Национальной библиотеки Елена Пинтилей сказала, что «новый центр позволит людям узнать больше информации и активно участвовать в осуществлении всех задач по длительному развитию».

Приднестровец задержан

За фальшивые евро

Уроженец Приднестровья задержан полицией Кишинева за то, что расплатился фальшивыми евро. Он совершил покупки на рынке сектора Чокана, вручив продавцам четыре 100-евровых купюры. Все они оказались поддельными. 28-летний злоумышленник арестован на 30 суток. Правоохранители выясняют происхождение банкнот. Житель Приднестровья намеревался вылететь из Кишинева в одну из стран ЕС.