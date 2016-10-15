Тарифы на Интернет

Сделают максимальными

Правительством в стратегии «Цифровая Молдова 2020» установлено, что к 2020 г. около 60% домовладений будут иметь доступ к сети Интернет. А это не представляется возможным без значительных инвестиций, поэтому и предлагаются максимальные тарифы. Так что, видимо, будет более высокая цена для интернет-пользователей и развитие за счет пользователей. Следует подчеркнуть, что по закону данная методология должна была быть принята до 15.10.2016.

По делу о коррупции задержаны

Чиновники и госслужащие

По словам источника в НЦБК, в домах чиновников проведены обыски по делу о коррупции по факту незаконного отчуждения земли. Задержано семь человек, в том числе бывший министр юстиции (в 2001-2003 гг.), занимавший также пост секретаря Высшего совета безопасности Ион Морей. По предварительной информации, речь идет об уголовном деле о злоупотреблениях, допущенных в разное время.

Валютный курс разрешили менять

Два раза в день

Пунктам обмена валюты разрешили менять курс валют два раза в день. Это предусмотрено Постановлением Национального банка от 27 октября, которое вступило в силу. Изменения объясняются повышением эффективности работы обменных пунктов в случае колебания курса валют.

В Днестр выпустили тонны

Малька промысловых рыб

В Дубоссарское водохранилище во вторник выпущено несколько тонн малька карпа, белого амура и толстолобика. В церемонии приняли участие министр окружающей среды Валериу Мунтяну, специалисты службы Рыбоохраны, ихтиологи. Всего в этом году с целью зарыбления Днестра и Прута в них планируется выпустить порядка 39 т малька промысловых рыб. На эти цели Национальный экологический фонд выделил более 1,22 млн. леев.

Молдавская таможня за неделю

Существенно пополнила бюджет

За минувшую неделю таможенники выявили 42 попытки нарушения таможенного законодательства. Зарегистрировано 30 правонарушений и наложены штрафы на 50,4 тыс. леев. Доходы, поступившие в государственный бюджет от таможенной деятельности за неделю, составили 371,1 млн. леев. В этот период было оформлено 9 491 таможенных деклараций, выдано 10 452 виньеток на сумму более 1,8 млн. леев. Границу пересекли 91 259 единиц транспорта.

У молдавского проводника

Изъяли раритетные книги

Три книги, возможно представляющие собой культурную и историческую ценность, обнаружили украинские пограничники в поезде «Кишинев-Москва». Это «Возбудитель веселья, любви и счастья» С. Полежаева 1883 г. издания, «Полное собрание сочинений В. Жуковского в 12-ти томах» том I и II 1902 г., которые пытался вывезти в Россию 55-летний проводник поезда - гражданин Молдовы. Историческая ценность книг будет установлена после проведения экспертизы.

Потолочные панели стали причиной

Детского травматизма в Чадыр-Лунге

В реабилитационном центре Чадыр-Лунга пятеро детей в возрасте 11-14 лет пострадали от падения потолочных панелей. Двое из них госпитализированы. По словам примара Анатолия Топала, здание находится на республиканском балансе и последний раз ремонт там проводился 15 лет назад. В центре размещаются дети-инвалиды, не имеющие постоянной опеки родственников.